Un quatrième Euro pour les Diablotins

Pour la quatrième fois de son histoire, la Belgique enverra une délégation à l’Euro Espoirs. Après 2002, 2007 et 2019, les Diablotins ont donc pris rendez-vous pour l’été 2023, eux qui sont d’ores et déjà assurés de terminer à la première place de leur groupe qualificatif… alors qu’il reste un match à disputer (le 5 juin contre l’Écosse). Ce n’est pas une grande surprise en soi, mais les hommes de Jacky Mathijssen ont proprement terminé le travail, ce mardi soir, en partageant l’enjeu au Danemark (1-1).

Les Espoirs belges – privés pour la bonne cause de Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren et Arthur Theate – n’avaient besoin que d’une unité pour décrocher officiellement leur qualification, ils ont accompli leur mission à la MCH Arena d’Herning. Ni plus, ni moins. Car même si l’adversaire danois a donné une réplique plus qu’intéressante, les Diablotins restent invaincus durant cette campagne (22 points sur 24). L’essentiel étant assuré, finalement.