Une séance de jardinage peu banale: «J’ai donné un coup de pelle et j’ai aperçu une mâchoire»

C’était une séance de jardinage peu banale. Jeudi 24 mars, vers 16 h 30, Pierre (le prénom a été modifié), habitant de Saint-Étienne-du-Rouvray, déracine des arbres dans son jardin. « J’avais commencé à en enlever depuis le début de la semaine, raconte-t-il. À un moment, j’ai donné un coup de pelle et j’ai aperçu une mâchoire ! J’ai été surpris. Je n’avais pas creusé profond, environ 2 cm sous le sol. Je me suis dit : c’est une déco d’Halloween oubliée, ou un os ramené par un chien. »

Morceaux de crâne, os de jambes, de bras, d’orteils

Dès cette découverte, Pierre cesse de creuser et contacte la police, rapporte Paris-Normandie. Trois policiers se rendent à son domicile, rejoints ensuite par deux membres du groupe d’appui judiciaire de Rouen et un autre appartenant au service départemental de la police technique et scientifique. « On a continué à creuser pendant une heure, poursuit Pierre, et on a déterré d’autres ossements : des morceaux de crâne, d’autres qui ressemblaient à la tête d’un fémur, plusieurs os de jambes, de bras, d’orteils. Ils étaient vieux, ils se brisaient dans nos mains. »