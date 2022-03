Des lasers pour déstabiliser Mohamed Salah lors de la séance des tirs aux buts entre le Sénégal et l’Égypte

Les mois passent et se ressemblent finalement, au vu du dénouement du match entre le Sénégal et l’Égypte. Après s’être inclinés en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, lors d’une séance de tir au but en janvier dernier, les Pharaons sont une nouvelle fois vaincus aux penaltys face aux Sénégalais.

Cette séance a été marquée par l’image de Mohamed Salah gêné par des lasers venus des tribunes au moment de frapper son penalty…