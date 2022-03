Trossard et Vanaken au top, Tielemans en échec: les bulletins des Diables rouges face au Burkina Faso

6,5 Sels. Le gardien de Strasbourg ne pensait pas avoir autant de travail. Sauve Bornauw en s’interposant parfaitement devant Outarra dans les premiers instants du match. Attentif sur plusieurs frappes lointaines. Sauvé par son poteau gauche en milieu de deuxième période. Il a montré qu’on pouvait compter sur lui.

5 Bornauw. Comme lors de ses deux premiers matchs chez les Diables contre la Côte d’Ivoire et la Suisse, le joueur formé à Anderlecht y est allé de son erreur. À l’inverse de ses deux premières sorties internationales, la bévue de mardi soir n’a pas prêté à conséquence. Bonne ouverture longue vers Foket et une deuxième période plus rassurante

6 Denayer. Pointé du doigt en Irlande, Denayer est passé plus inaperçu face au Burkina Faso. Sort bien pour contrer une frappe adverse (32e). Très appliqué dans ses relances. Est sorti à la pause.