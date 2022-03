Bruno Fernandes envoie le Portugal au Qatar

On ne sait pas jusqu’à quel point l’élimination de la Suède (2-0 à Chorzow, but de Lewandowski sur penalty suivi d’un autre de Zielinski) précipitera, si on peut dire à 40 ans, la fin de carrière d’Ibrahimovic – dans le cas contraire, il aurait prolongé au rabais (2,5 millions contre 7) au Milan –, mais il n’était pas dit qu’une éventuelle défaite du Portugal, dans ces mêmes playoffs européens, aurait résonné avec le même timbre funèbre aux oreilles de Cristiano Ronaldo, un autre Highlander du jeu.

La question ne se pose même plus après la victoire tranquille, 2-0, de la Seleção contre la Macédoine du nord. La question ne se posait même pas avant cette « finale » du groupe C.