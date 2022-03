Le défenseur de l’Union, Siebe Van der Heyden après sa première cap: «Un plaisir de ouf»

Ce 29 mars 2022 restera gravé dans la mémoire du néo-Diable rouge. « Je suis très fier d’avoir joué avec ce maillot, c’était un plaisir de ouf (sic). Vous savez, j’ai travaillé toute la semaine, je me suis donné à 100 % pour vivre ce moment. Je suis avant tout un gars avec les pieds sur terre, je profite de cet instant », savourait celui qui a occupé le côté gauche du trio défensif. « Rejouer au Lotto Park, ça faisait quelque temps que ça ne m’était plus arrivé. Mais, cette saison, c’était aussi ici que j’ai joué le premier match avec l’Union Saint-Gilloise… »

Émotionnellement parlant, ce match restera très particulier. « Oui, j’ai eu un contact avec Felice Mazzù avant le match. Il m’a dit de rester tranquille, de jouer mon match et que tout allait bien se passer », ajoutait Van der Heyden, avant de se projeter sur le comportement de sa chère mère. « Je pense qu’elle n’a pas osé regarder la rencontre (il rigole). Non, plus sérieusement, elle n’a pas pleuré, mais elle doit être très contente. »