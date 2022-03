Roberto Martinez: «Siebe Van der Heyden, une vraie surprise avec les Diables rouges»

Je dois admettre qu’Hans me rappelle De Bruyne dans l’occupation de l’espace. Il n’a pas besoin de position fixe, il est assez libre. Il apprécie recevoir le ballon et le faire circuler. J’ai été impressionné par ses performances durant ce camp. Il a acquis une maturité qui lui permet d’avoir un rôle important chez nous.

Pouvez-vous expliquer les raisons qui vous ont poussé à titulariser Michy Batshuayi ?

J’ai été assez ravi de Michy durant ce camp et je voulais lui donner l’opportunité d’avoir plus de temps de jeu, avec des équipiers différents autour de lui. Je n’étais pas certain que Benteke soit capable de tenir une heure, donc pour moi, c’était plus facile de lui donner trente minutes pour qu’il ait plus d’impact. Batshuayi doit encore travailler avec l’équipe nationale, même s’il a toujours répondu présent.

La position de Leandro Trossard tout à gauche n’était pas habituelle. Vous le voyez évoluer à ce poste ?

Nous devons avoir des joueurs polyvalents dans un groupe qui sera peut-être limité à 23. J’aime toujours voir Leandro dans des situations de un-contre-un. Pour moi, c’était aussi important de le voir dans un registre qui demande plus d’énergie.