Le salaire, source de motivation, mais pas condition indispensable à un travail

Par rapport à une précédente étude menée il y a huit ans, l'implication émotionnelle et l'identification à l'entreprise ne révèlent pas de changement notable, et certainement pas d'évolution négative. Près de trois travailleurs sur quatre se sentent bien dans l'entreprise ou l'organisation où ils travaillent, et une part aussi importante déclare vouloir rester chez son employeur pour le restant de sa carrière, avance Randstad.

Tout comme en 2014, les hommes se sentent plus impliqués à l'égard de leur employeur que les femmes. Plus le niveau de qualification est élevé, plus l'implication est grande. Le secteur public combine également implication plus faible et volonté plus forte de rester.