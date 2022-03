Jacky Mathijssen est un «entraîneur comblé» après la qualification des Diablotins pour l’Euro 2023 « Je suis un entraîneur comblé », a confié Jacky Mathijssen, après que ses Diablotins ont assuré leur participation à l’Euro des Espoirs (U21) 2023 grâce à un match nul 1-1 au Danemark.

Par Belga Publié le 30/03/2022 à 07:45 Temps de lecture: 3 min

« Je pense que mes garçons ont extrêmement bien réagi à ce but », a analysé le coach dans une interview diffusée par l’Union belge de football (RBFA). « C’était un Danemark dominant, mais ils n’ont pas eu d’occasions. En seconde période, nous avons rectifié la situation. Cette qualification est doublement méritée. » « Je trouve que le Danemark a très bien joué. Ils avaient un plan et ont exigé la possession du ballon. Nous n’avons pas assez joué notre propre football. Ce n’est qu’en deuxième mi-temps que nous sommes entrés dans le jeu avec un peu plus d’agressivité et que nous avons marqué. C’est d’ailleurs le treizième but de Lois Openda. Cela fait de lui le meilleur buteur de tous les temps dans la catégorie des moins de 21 ans, et la campagne n’est même pas encore terminée. Il bat Kevin Vandenbergh (12 buts en 2003-2005) et c’est aussi quelqu’un qui a réussi dans le football. »

« Que je batte le record de Vandenbergh, c’est bien, mais ce qui suit est plus important », a réagi le principal intéressé. « Nous allons à l’Euro et nous voulons aller très loin là-bas. Je suis très heureux de cette qualification, mais nous devons rester concentrés et placer la barre haut », a souligné Openda. Un point de vue que partage le défenseur de la Juventus Koni De Winter. « Nous avons montré ici que nous pouvons aussi être performants contre les équipes plus fortes. Collectivement, nous jouons très bien. Nous n’avons pas laissé de chance aux Danois, mais ils ont pris l’avantage sur un coup franc. C’est le football. Mais nous avions encore beaucoup de confiance, tout simplement parce que les Danois n’ont pas eu une seule occasion. Je suis très heureux. C’est la première fois que je me qualifie pour un grand tournoi. Avec les U17, je n’étais pas là. C’est donc très beau. » Le 5 juin, les Belges joueront un autre match sans enjeu contre l’Écosse. « Nous pouvons maintenant transformer cela en un match de gala », a déclaré Jacky Mathijssen. « J’ai également la possibilité de donner plus de temps de jeu à certains jeunes. Ils sont aussi trop bons et se sont entraînés trop dur pour avoir joué si peu et méritent plus. »