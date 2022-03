La Belgique perd sa première place FIFA: «À force de jouer contre des adversaires de seconde zone, on finit par le payer», pointe Philippe Albert

Après avoir passé près de trois ans et demi au sommet du football mondial, au ranking FIFA en tout cas, les Diables s’apprêtent à céder leur trône au Brésil, dans le prochain classement qui sera publié ce jeudi. La nation (largement) en tête du nombre de jours au faîte de la hiérarchie va faire son retour à la première place grâce à son succès en Bolivie, la nuit dernière. Les Auriverde, déjà vainqueurs du Chili vendredi dernier, ont parfaitement profité du partage des Diables en Irlande quelques heures plus tard, la victoire de la bande à Martinez ce mardi soir face au Burkina Faso n’ayant pas suffi à sauver cette première place.

La série des Diables, entamée le 25 octobre 2018 (la Belgique avait déjà occupé la première place en 2015, sous la direction de Marc Wilmots), va donc s’arrêter au bout de 1.253 jours. Une chute devenue inéluctable, pour cette génération dorée qui n’a pas (encore ?) été capable d’ajouter à ce titre de « première nation mondiale » un premier trophée international. « Il fallait s’attendre à ce que cette nouvelle tombe un jour », commente notre consultant Philippe Albert. « Toutes les séries sont faites pour être interrompues, c’est la loi du genre. A force de jouer contre des adversaires de seconde zone hors de tournois, on finit par le payer au niveau des paramètres du coefficient. Qui plus est lorsque l’on choisit de se passer délibérément de ses meilleurs joueurs, comme ce fut le cas en Irlande et contre le Burkina Faso. Cela dit, si on nous avait dit il y a quinze ans que les Diables rouges allaient rester un peu plus de trois ans et demi en tête du classement mondial, on ne l’aurait jamais cru. J’ai peur que dans cinq ou six ans, on se dise avec beaucoup de regrets que l’on aura connu la période bénie des Diables. »