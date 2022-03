Quelles sont les différences entre les symptômes d’une angine et ceux du covid?

Les symptômes

L’angine se caractérise le plus souvent par des maux de gorge, des douleurs à la déglutition, de la fièvre et une perte d’appétit. Pour omicron, les symptômes les plus courants sont les suivants : fatigue, maux de gorge et de tête, nez qui coule, toux, courbatures, perte de l’odorat et du goût.

2

L’origine de la maladie

L’angine peut être d’origine bactérienne (souvent due à un streptocoque) ou virale (un rhinovirus), auquel cas elle est transmise par l’air ou par contact. Le covid, lui, fait partie de la famille des coronavirus et est dû au SARS-CoV-2.

3