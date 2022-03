Plus de 900.000 personnes attendues à Brussels Airport pour les vacances de printemps

Les quelque 900.000 passagers attendus le sont entre le 1er et le 17 avril, sans tenir compte donc du lundi de Pâques, jour férié qui prolonge les congés. Ce jour-là, 57.000 personnes sont encore attendues, au départ et à l'arrivée.

Les lapins et poissons d'avril ne seront pas les seuls de sortie vendredi, alors qu'il s'agira du jour le plus chargé pour les départs, 33.500 personnes qui plieront bagage le 1er avril.

Le soleil prime, comme à son habitude, pour élire les destinations préférées des vacanciers et vacancières. En Europe, Madrid, Barcelone, Lisbonne et Rome figurent ainsi en tête du palmarès, suivies de Francfort et de Vienne. Les personnes qui s'aventurent vers des destinations plus lointaines choisissent de s'envoler vers New York, Dubaï et Washington.