L’incroyable statistique des attaquants de l’équipe de France

Même privée de Karim Benzema, blessé, l’équipe de France a réalisé un carton ce mardi soir en match amical face à l’Afrique du Sud d’Hugo Broos (5-0). Emmenés par un Kylian Mbappé stratosphérique, les Bleus ont aligné un vingtième match sans défaite (pour rappel, c’est aux tirs au but qu’ils avaient été éliminés par la Suisse à l’Euro). Leur dernier revers remonte au 11 novembre 2020, en amical face à la Finlande (0-2).

Une jolie série, mais ce n’est pas la seule statistique qui impressionne dans le chef de l’équipe de France. A l’image de Mbappé, les attaquants des Bleus sont en feu dès qu’ils enfilent le maillot de leur sélection. Sur leurs cinq sorties respectives (et donc pas sur les cinq derniers matches de la France, certains ayant été absents), Mbappé, Griezmann, Giroud et Benzema ont enfilé les buts et les assists. L’attaquant du Paris Saint-Germain est loin devant avec… quatorze actions décisives en cinq matches (9 buts, dont un quadruplé face au Kazakhstan, et 5 assists). « Ce n'était pas une bonne nouvelle pour nous que Mbappé joue », a pointé Hugo Broos mardi soir. « Je ne suis pas content de mon collègue français. J'aurais préféré qu'il le fasse évoluer vendredi (NDLR : Mbappé avait été laissé au repos face à la Côte d’Ivoire) plutôt que ce mardi (rires). Tellement de défenseurs souffrent face à lui. Vous ne pouvez pas le neutraliser. Il est trop rapide. Il marque. Avec lui, vous jouez à douze. Cela situe le niveau de ce joueur... » Sur le plan des statistiques de leur cinq dernières apparitions en Bleu, le Parisien devance Benzema (5 buts et 1 assist), Giroud (4 buts) et Griezmann (1 but et 3 assists). Soit, 19 buts et 9 assists au total pour ces quatre joueurs, dont la moitié pour Mbappé !