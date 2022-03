Congés scolaires: voici les changements qui vont être validés

Evoquée depuis trente ans déjà, cette réforme entend mieux faire coller le calendrier scolaire avec les rythmes chrono-biologiques des enfants afin d’améliorer leurs capacités d’apprentissage et lutter ainsi contre les inégalités sociales. Une année scolaire s’organisera ainsi à l’avenir sur une séquence de 7 semaines de cours (6 au minimum, 8 au maximum), suivies de deux semaines de vacances.

Les congés de Toussaint et de Carnaval passeront en conséquence d’une à deux semaines. Les vacances d’été seront, elles, rabotées à sept semaines.

À lire aussi Réforme des rythmes scolaires: «Le groupe MR soutient la réforme»

Les classes débuteront dorénavant dès le dernier lundi d’août et s’achèveront toujours le premier vendredi de juillet. La prochaine année scolaire commencera donc le lundi 29 août 2022 pour s’achever le vendredi 7 juillet 2023, et ce pour tout l’enseignement obligatoire, l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (Eshar) et l’enseignement de promotion sociale.

Ces changements ne s’appliqueront toutefois qu’à la seule Fédération Wallonie-Bruxelles. Les calendriers scolaires des Communautés flamande et germanophone restent, eux, inchangés, tout comme celui de l’enseignement supérieur.