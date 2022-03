Diables rouges: de la distinction aux «busés», le point après les deux matches amicaux

En Irlande et face au Burkina Faso, Roberto Martinez a pu faire le tour des éléments susceptibles de venir compléter le groupe des incontournables qui se rendra à la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. Si Thorgan Hazard, Youri Tielemans et Simon Mignolet sont assurés d’être sélectionnés pour le Mondial, les autres joueurs, par contre, jouaient gros durant ce rassemblement de mars.

Après les deux amicaux qui se sont soldés par un partage 2-2 à Dublin et par un succès 3-0 contre le Burkina Faso à Anderlecht, on peut classer les différents Diables dans 4 catégories : ceux qui méritent la distinction, ceux qui se « contentent » de la satisfaction et enfin, il y a les déceptions et les « busés ».

DISTINCTIONS

Hans Vanaken : il a totalement convaincu le coach fédéral et sa participation au prochain mondial ne semble plus guère faire de doute. Il a le profil du joueur que Roberto Martinez apprécie.