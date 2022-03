Près de 3 millions de Belges utilisent les services de livraison de repas

Le premier service de livraison remonte à octobre 2015 en Belgique et les plateformes se sont développées jusqu'à couvrir la Région de Bruxelles-Capitale, 19 villes et communes de Flandre ainsi que 14 en Wallonie. Elles emploient plus de 19.000 coursiers sur une base annuelle. Il s'agit d'un emploi en tant qu'indépendant à titre principal pour seulement 4% des coursiers.

Selon les chiffres de Comeos, environ 15% de la population avait commandé des repas sur une plateforme de livraison avant le début de la pandémie. Cette proportion a depuis augmenté de 65% et a atteint 25% d'utilisateurs et utilisatrices en Belgique.

Comeos ajoute par ailleurs que le secteur soutient près de 3.000 restaurants (1.300 à Bruxelles, 1.050 en Flandre et 550 en Wallonie) et souligne son rôle pendant la crise du coronavirus. Les restaurants fermés avaient pu continuer à générer du chiffre d'affaires grâce aux plateformes et donc sauver des dizaines de milliers d'emplois dans l'horeca, explique la fédération.

"Tout comme dans le secteur du commerce, nous voyons que l'avenir sera physique et numérique", prévoit Klaas Soens, Head People Team chez Comeos. "Les plateformes de repas sont également de plus en plus utilisées pour livrer des produits d'épicerie à domicile, pour le compte des supermarchés. C'est pourquoi il est important de fournir un bon cadre juridique à ce secteur."