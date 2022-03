Allemagne: les "sages" sabrent leur prévision de croissance

"La guerre contre l'Ukraine augmente considérablement l'incertitude, plombe la croissance et contribue à la hausse continue des prix de l'énergie et des biens de consommation", notent dans leur rapport les économistes qui tablaient en novembre encore sur une inflation à 2,6% cette année.

Le pronostic de ces spécialistes pèse particulièrement dans les décisions du gouvernement allemand, qui n'a pas encore actualisé ses prévisions de croissance et d'inflation.

La première économie européenne avait déjà affiché en 2021 une moins bonne performance par rapport à ses voisins européens, à cause des pénuries en composants et matières premières freinant l'industrie.

Par sa forte dépendance au gaz russe et le poids de son industrie, qui souffre des problèmes d'approvisionnement aggravés par la guerre, l'Allemagne est particulièrement exposée aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

"La grande dépendance aux livraisons d'énergie russe" crée le "risque d'une croissance plus faible et d'une hausse de l'inflation" et "l'Allemagne devrait immédiatement tout faire pour se préparer à un arrêt des livraisons", poursuit le comité.