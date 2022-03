Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens font une pause

AB InBev (55,33) et Ageas (46,82) reculaient de 0,5 et 0,9%, GBL (94,98) et VGP (236,00) perdant 1,2%.

Il cédait 0,5% vers 11h00 en s'inscrivant à 4.175 points avec 14 de ses éléments dans le rouge, emmenés par KBC (66,90) et Solvay (94,24), qui perdaient 2,1 et 2,2%, UCB (105,70) étant momentanément inchangée.

D'Ieteren (155,20) et Aperam (40,83) perdaient 1,4 et 1,5% contrairement à Umicore (38,84) et Elia (133,20) qui s'appréciaient de 0,3 et 0,9%.

Azelis (22,78) et Tessenderlo (34,95) étaient négatives de 2,2% comme Bekaert (35,44) et Melexis (85,90), Kinepolis (55,80) chutant de 5% après l'annonce du départ de son CFO.

Acacia Pharma (0,79) et IBA (17,24) reculaient enfin de 4,7 et 2,4% tandis que Mithra (12,92) cédait 2,3% contrairement à Onward Medical (7,85) et Biotalys (7,18) qui valaient 2,2 et 2% de plus que la veille.