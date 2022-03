Voici «Al Rihla», le ballon officiel de la Coupe du monde de football au Qatar (photos)

C’est par voie de communiqué qu’Adidas a dévoilé le ballon officiel du prochain Mondial au Qatar.

« Adidas présente aujourd’hui « Al Rihla », le ballon officiel de la Coupe du monde de football de la FIFA 2022. Le design dynamique et coloré du ballon s’inspire de la culture et de l’architecture arabes, ainsi que de la vitesse croissante du jeu, illustrée par le spectre des couleurs. Al Rihla est le ballon le plus rapide d’Adidas à ce jour. Le ballon a été conçu sur la base de données et de tests effectués en laboratoire, en soufflerie et sur le terrain pour améliorer la précision et la stabilité dans l’air. Al Rihla est également le ballon de la Coupe du monde le plus durable de tous les temps, notamment parce que seules des encres et des colles à base d’eau ont été utilisées pour sa fabrication.