Prix de l'énergie - Réintroduction temporaire d'une indemnité de rupture: Test Achats ne dit pas non

La piste, lancée par le régulateur de l'énergie, intervient dans un contexte de flambée des prix de l'énergie et vise à répondre au fait que de moins en moins de fournisseurs sont désormais enclins à proposer des contrats fixes. Dernièrement, le premier fournisseur du pays, Engie Electrabel a annoncé ne plus proposer, temporairement, de contrats d'énergie fixe dans sa gamme d'offres, justifiant sa décision par "le contexte exceptionnel, avec des prix historiquement élevés et très volatils". Avant Engie, plusieurs autres fournisseurs avaient déjà fait de même.

Et pourtant, constate la Creg, les ménages belges préfèrent majoritairement disposer d'un contrat à prix fixe qui leur donne une prévisibilité et une stabilité de leur facture.