«Prenez de nouveaux arbitres»: les déclarations fracassantes de Nick Kyrgios après son élimination de l’ATP de Miami (vidéo)

En tennis, il n’est désormais plus vraiment rare de voir un joueur craquer complètement lorsque le score ne lui est pas favorable. Avec trois responsables régulièrement pointés du doigt pour justifier leur mauvaise prestation : l’arbitre, le public ou… leur raquette. Qui, bien souvent, sert de défouloir au mauvais perdant. C’est d’ailleurs ce qui était arrivé à celle de Nick Kyrgios à l’US Open, qui n’avait pas hésité à la lancer violemment sur le sol, sans prévoir qu’elle allait atterrir… juste à côté d’un ramasseur de balles !

Cependant, dans la nuit de mardi à mercredi, l’Australien a choisi une autre cible pour déverser sa colère : l’arbitre. Au cours de sa rencontre extrêmement disputée avec Jannik Sinner, l’actuel 74e mondial a notamment eu une altercation avec M. Carlos Bernardes, arbitre de chaise de cette joute. En effet, le dernier cité n’a pas hésité à sanctionner Kyrgios d’un point de pénalité. Décision qui a eu le don de mettre l’Australien hors de lui. « Qu’est-ce qui est antisportif ? Je parlais juste avec mon ami… »

Après cette rencontre, perdue 7-6, 6-3, le joueur de 26 ans est revenu sur cet incident. « ’Tu pourrais faire le même job que l’arbitre’, voilà ce que j’ai dit à mon meilleur ami et qui m’a valu une pénalité pour conduite antisportive. Malgré les 100.000 dollars en jeu, telle est la décision qu’il a prise, uniquement parce qu’il a été vexé. Prenez de nouveaux arbitres ! Ne vous méprenez pas, j’ai un immense respect pour Jannik Sinner, qui est l’un de mes joueurs préférés et qui était simplement trop fort aujourd’hui. Mais l’arbitre de ce match n’était juste pas assez bon. Et il n’aura pas la moindre réprimande de la part de l’ATP ? Quelle blague », a commenté Nick Kyrgios sur son compte Twitter.