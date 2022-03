Russie: enquête sur les distributeurs de sucre face à la pénurie et l'inflation

Les Russes se sont précipités dans les supermarchés sur le sucre et d'autres denrées après la multiplication des sanctions internationales, afin de constituer des stocks et de se mettre à l'abri d'une hausse attendue des prix.

Le Service fédéral anti-monopole (FAS) va évaluer la politique de "formation du prix du sucre" au sein de Skyfood, Nevskaïa Bakaleïa, Dary Poleï, Panguéïa et Soudarouchka, ainsi que "les causes d'une augmentation éventuellement infondée du prix et de la réduction des quantités du produit sur le marché".