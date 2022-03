Le coût total des charges administratives des sociétés en nette baisse entre 2016 et 2020

Le coût des charges administratives pesant sur les entreprises est estimé, en 2020, à 3,81 milliards d'euros. Par rapport à 2016, ce coût a diminué de 39%. Cette diminution est due à la baisse du coût des charges administratives des petites et moyennes entreprises. A l'opposé, le coût des charges administratives des grandes entreprises a augmenté de 22% entre 2016 et 2020.

Cette évolution résulte d'un mouvement divergent du coût total des charges administratives supporté par les entreprises qui diminue et de celui supporté par les indépendants qui augmente.

En pourcent du PIB, le coût relatif des charges administratives supportées par les entreprises et les indépendants diminue comme lors des trois enquêtes précédentes. Il atteint 1,08% en 2020. En vingt ans, le poids relatif des charges administratives a été diminué de plus des deux tiers, passant de 3,48% du PIB en 2000 à 1,08% du PIB en 2020.

En 2020, comme lors des précédentes enquêtes, la partie la plus importante du coût des charges administratives des entreprises est cependant toujours assumée par les petites entreprises qui forment aussi le groupe le plus important dans la population des entreprises.

En termes de domaine réglementaire, c'est le domaine fiscal qui contribue pour plus de 60% à la diminution du coût total des charges administratives des entreprises entre 2016 et 2020, suivi du domaine de l'emploi et de celui de l'environnement.