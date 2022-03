Coupe du monde: plus de 800.000 billets achetés lors de la première phase de vente

Plus de 800.000 billets (804.186) ont été vendus lors de la première phase de la vente de tickets pour la Coupe du monde de football au Qatar, a annoncé la FIFA mercredi.

« Cette phase de vente comprenait une période de vente par sélection aléatoire, suivie d’une brève période régie par le principe du premier arrivé, premier servi, qui a suscité un fort intérêt dans la région du Qatar et le monde entier. Cet intérêt transparaît dans la grande variété géographique des dix pays les plus demandeurs : le Qatar, les États-Unis, l’Angleterre, le Mexique, les Émirats arabes unis, l’Allemagne, l’Inde, le Brésil, l’Argentine et l’Arabie saoudite », indique la FIFA.