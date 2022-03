Une reprise et beaucoup de questions au Standard

Depuis quelques années, une tendance s’accentue dans le monde du football : voir différents clubs passer dans les mains d’un seul propriétaire. Majoritairement, les propriétés multiclubs ne concernent que deux entités qui disposent de deux ADN bien distincts rendant les synergies plus compliquées. Et quand les propriétaires se rendent comptent de cette complication, ils mettent généralement un frein à leur expansion. Mais d’autres ont une vue plus large. Le Standard vient ainsi d’intégrer un projet plus global comme l’avait déjà imaginé Roland Duchâtelet avec Charlton, Alcorcón, Iena et Ujpest. Quelques années plus tard, le club principautaire se retrouve donc à nouveau dans un réseau de clubs avec Séville, la Genoa et Vasco de Gama. Dès le 15 avril marquant le retrait définitif de Bruno Venanzi, il sera donc intégralement géré par 777 Partners. Mais avec quelles conséquences, notamment au niveau de l’organigramme ?