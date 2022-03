Qualifications Mondial 2022: l’Egypte porte plainte contre le Sénégal pour violence et racisme (photos)

La fédération égyptienne dénonce des banderoles offensantes et autres actions violentes à l’égard notamment de son capitaine Mohamed Salah lors du barrage perdu face au Sénégal.

La Fédération égyptienne de football, dont l’équipe nationale a échoué à se qualifier pour le Mondial 2022 après sa défaite contre le Sénégal, a déposé une plainte officielle contre son homologue sénégalaise pour violence et « racisme », a annoncé l’Egypte.

Mardi soir, les Pharaons ont perdu leur place dans la Coupe du monde 2022 au Qatar face aux Lions sénégalais de la Teranga après une séance de tirs au but acharnée mardi (3-1) et une atmosphère plus qu’effervescente dans les tribunes.