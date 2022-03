«Le Listen Festival a un rôle social à jouer»

La première édition du Listen festival avait été perturbée par les attentats de Bruxelles. La sixième a dû être reportée trois fois pour cause de pandémie. Qu’à cela ne tienne, son équipe organisatrice (menée par Dirk De Ruyck, ancien maître des nuits gantoises, et Lorenzo Serra, son alter ego bruxellois) maintient le cap car elle est sûre de son concept : un festival de musiques électroniques ancré dans la ville et dans la société.

« Je nous vois plutôt comme une plateforme, dit Dirk De Ruyck. On collabore avec beaucoup de gens de différents backgrounds. Il y aura des DJ sets et des concerts, bien sûr, mais aussi des workshops et des conférences, un magazine, une émission de radio et un vinyle. L’idée de Listen, c’est d’être un miroir de la société. On veut mettre en avant ce qu’est la jeunesse aujourd’hui, créer des liens, être inclusif, mélanger les genres. Avoir des artistes qui se revendiquent autant du hip-hop ou de la techno que de la communauté LGBTQ+ par exemple ».