Visa pour la Flandre: une seule femme vous manque…

Les femmes ministres, on les interroge sur leur coiffure, leurs vêtements, leurs enfants. Aux hommes, on parle état de droit, finances et milliards. Révélateur ce passage en revue par « De Standaard », des biais sexistes en politique.

Une seule femme vous manque et tout est dépeuplé ? C’est un peu la leçon « secondaire » à tirer de la démission de Meyrem Almaci de la présidence de Groen. Les premières analyses sont évidemment liées au devenir du parti vert flamand, et à ses tourments internes. Du politique à coup sûr, même si la principale concernée évoque pour justifier son retrait, des motifs personnels liés au besoin, après huit ans au sommet du parti, de retrouver du temps pour sa famille, et aussi d’échapper à la pression terrible et souvent nauséabonde, dénonce-t-elle, des médias sociaux : femme, d’origine turque, deux « raisons » visiblement de se faire violemment « basher » en ligne par les temps qui courent.