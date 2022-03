Diables rouges: un rassemblement aux fortunes diverses

1

Ils ont marqué des points en vue du Mondial

Il a fait l’unanimité lors des deux matchs. Hans Vanaken a sans doute définitivement composté son billet pour la Coupe du monde en étant au rendez-vous de ce mois de mars. Et plutôt deux fois qu’une ! Le milieu de terrain du FC Bruges s’est érigé en patron de la sélection amputée de ses cadres les plus expérimentés. Double buteur de la tête, il a également marqué de son empreinte le collectif belge tant dans la circulation du ballon que dans les efforts défensifs. Jusqu’à être comparé à Kevin De Bruyne par Roberto Martínez. Sans doute exagéré mais le double Soulier d’Or 2018 et 2019 a clairement pris une autre dimension chez les Diables après un Euro frustrant, passé plus souvent en tribune que sur le banc.