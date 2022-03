Athlétisme: Glatigny va demander un audit externe de la LBFA

La véritable « saga » qui dure depuis des années à la Ligue francophone d’athlétisme (LBFA) n’est pas prête de s’achever. Suite à la révocation de deux de ses administrateurs, Olivier Parvais et Paul-Emile Chenois, ce week-end, lors de l’assemblée générale, Valérie Glatigny (MR), la ministre francophone des Sports, interpellée en séance plénière au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) par le député Dimitri Legasse (PS) ce mercredi 30 mars, a annoncé qu’elle allait demander à son administration un audit externe « sur les aspects financiers et administratifs (de la LBFA) pour faire toute la clarté ».

Parvais et Chenois avaient remis en cause la gestion du président Thomas Lefèbvre, notamment le placement d’une somme de 1 million d’euros en SICAV et l’injection de 200.000 euros dans une entreprise privée spécialisée dans les résultats en ligne.