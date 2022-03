Fruiticulture: des gelées nocturnes redoutées dans les prochains jours

Le Centre d'essais pour la fruiticulture (pcfruit), basé à Saint-Trond, a lancé un avertissement mercredi à l'adresse des fruiticulteurs.

Les craintes portent notamment sur la nuit de vendredi à samedi et, surtout, sur la nuit de samedi à dimanche. "Cette nuit-là, on prévoit -4,5°C au sol et -2,5°C dans l'air", ce qui pourrait provoquer des dégâts, met en garde Dany Bylemans, le directeur de pcfruit. Pour le sud du pays, l'IRM évoque même des minima encore plus froids.