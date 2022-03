Harry Maguire hué par son propre public à Wembley: Gareth Southgate et ses équipiers prennent sa défense (vidéos)

Entre Maguire et les supporters anglais, ce n’est clairement pas le grand amour, mais le défenseur de Manchester united peut compter sur le soutien du vestiaire des Three Lions.

« C’est une vaste blague », a lancé Southgate au micro de Sky Sports. « Ce qu’il a fait pour l’Angleterre est phénoménal, je ne comprends pas. Il porte le maillot de l’Angleterre. Non seulement nous devrions soutenir un joueur, quel qu’il soit, sous le maillot de l’Angleterre, mais quand il joue à ce niveau, l’engagement derrière lui devrait être total. Je ne comprends pas du tout. L’équipe est totalement unie. Tout joueur doit faire face à des moments difficiles, mais c’est un excellent joueur et il s’en sortira. »

Le joueur de Manchester United peut aussi compter sur le soutien du vestiaire anglais. Harry Kane, capitaine de Tottenham, a fait part de son incompréhension sur Twitter. « Le fait qu’il ait été brillant sur le terrain et qu’il nous ait donné tant de bons souvenirs rend la chose encore plus difficile à comprendre. Il ne mérite pas cet accueil. » Jordan Henderson, capitaine de Liverpool, lui a emboîté le pas. « Je n’arrive toujours pas à croire ce qu’il s’est passé. Harry Maguire a toujours été colossal pour l’équipe nationale. Sans lui, les progrès qu’on a réalisés lors des deux derniers tournois n’auraient pas été possibles. Donc, être sifflé comme ça dans son propre stade, sans raison ? Où en est-on arrivé ? Ce qu’il s’est passé, c’était mal. En tant que joueur qui veut gagner avec mon pays, je me sens chanceux de pouvoir partager le même vestiaire que lui. Et on est tous d’accord là-dessus ! »

La présence de Maguire parmi les Three Lions ne fait pas l’unanimité en Angleterre, et le joueur le sait très bien. Les critiques le visant sont nombreuses et il n’hésite pas à y faire allusion dans certains matches. Lors des rencontres face à l’Albanie et Saint-Marin, le défenseur central avait à chaque fois ouvert le score. Après son but, il avait provoqué les supporters en se plaçant devant eux, les mains derrières les oreilles.