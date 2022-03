Dominic Thiem testé positif au Covid, au lendemain de son retour à la compétition

Le joueur de tennis autrichien Dominic Thiem (ATP 50) a été testé positif au Covid-19 mercredi au lendemain de son retour à la compétition. L’ancien N.3 mondial a annoncé lui-même ce résultat sur Instagram.

« Les belles histoires ne durent apparemment pas longtemps », a-t-il écrit. « Après le dîner, je ne me sentais pas bien et après, je n’ai pas passé une bonne nuit. J’ai développé des symptômes légers, après quoi j’ai fait un test ce matin. Les résultats sont positifs et nous devons maintenant attendre pour savoir combien de temps je serai indisponible. »