Spadel réalise une "performance solide" mais la hausse des coûts pèse

Son résultat opérationnel (ebit) est également en hausse, mais moindre (+2,1%), à 36,6 millions d'euros alors que son bénéfice net a reculé pour atteindre 26,6 millions d'euros contre 27,3 millions d'euros en 2020.

Le groupe, également présent en France (avec la marque Wattwiller) ou en Bulgarie (Devin), constate une "très forte inflation des prix" depuis le second semestre 2021 sur l'ensemble des prix des matières premières, des emballages, de l'énergie, du transport et de la main d'œuvre. "Cette inflation généralisée des coûts, sans précédent, exacerbée par la guerre en Ukraine et à laquelle viennent s'ajouter les pénuries constatées sur certaines matières premières, impactera sans conteste les résultats du groupe à court et moyen termes", met en garde Spadel, qui s'attend aussi à ce que la forte hausse des coûts mène "inévitablement à des augmentations de prix pour nos clients".