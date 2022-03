Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine de justesse d'une fraction dans le vert

Elia (136,40) se distinguait en gagnant 3,33% devant Umicore (39,66), positive de 2,45%, arGEN-X (282,40) et Galapagos (58,32) suivant avec des mieux de 2,21 et 2,07% alors qu'UCB (107,45) gagnait 1,66% contrairement à Solvay (93,04) qui chutait de 3,45%.

KBC (66,48) et Ageas (46,59) reculaient de 2,69 et 1,29%, AB InBev (55,20) et Aperam (40,63) abandonnant 0,79 et 1,95% tandis que D'Ieteren (156,60) concédait 0,32%.