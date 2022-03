Les médecins en cours de spécialisation sont à bout: «Notre formation aujourd’hui passe au second plan»

Si un jour mes enfants me disent qu’ils veulent être médecin, ma première réaction est de pleurer, » témoigne Léa (*), assistante en médecine interne. Aujourd’hui, son certificat de maladie se termine, l’occasion pour elle de rompre le silence : « Je suis émotionnellement épuisée par la situation. Je travaille dans un service d’urgence pour combler les horaires. Nous ne sommes que trois médecins et nous travaillons de 10 à 18 heures sans compter les gardes. Je suis la plupart du temps toute seule, sans supervision alors que je suis là pour apprendre. Si on a le salaire qu’on a aujourd’hui, c’est bien parce qu’on est là pour être formé. Actuellement, notre formation passe au second plan dans le système des soins de santé. »