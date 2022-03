Les salaires, un nouveau dossier «nucléaire» pour le gouvernement

PS et Ecolo pourraient défendre une réforme de la loi de 1996 sur la marge salariale. Mais gare à la réplique de l’aile droite du gouvernement. Qui invoquera, comme pour le nucléaire, un contexte de crise.

Les gens ne comprennent plus ce que la politique fait pour eux », martèle Miranda Ulens, secrétaire générale de la FGTB. « En 2024, les gens vont voter, en regardant leur situation, ajoute Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. C’est un élément que certains oublient. » Voilà donc l’équipe De Croo priée d’agir au plus vite contre la hausse des prix et l’inflation, tant par les syndicats que le patronat. Avec des remèdes suggérés que l’on devine différents.

Et la pression de la rue, qui va probablement aller crescendo, réclame une révision de la loi de 1996, afin que les prochaines négociations de l’accord interprofessionnel (AIP) puissent avoir lieu en janvier prochain. Car sans changement de la loi fixant les modalités de calcul de la marge salariale et rendant celle-ci obligatoire, il n’y aura aucune augmentation des salaires à négocier pour 2023 et 2024.