Mathieu van der Poel pas rassasié après sa victoire à A travers la Flandre: «Je jouerai la gagne au Tour des Flandres»

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté mercredi à Waregem À travers la Flandre et a ainsi confirmé, en puissance, son statut de favori pour le Tour des Flandres qui sera disputé le 3 avril et où il sera notamment opposé à Wout van Aert et l’armada jaune et noire Jumbo-Visma.

Mathieu van der Poel a effectué entre Roulers et Waregem une dernière préparation en vue du Tour des Flandres de dimanche. « Je voulais avoir une vraie course pour tester mes jambes avant le Ronde et je dois dire que le bilan est bon, même mieux qu’espéré. J’ai beaucoup travaillé pour retrouver mon meilleur niveau et je pense que j’y suis. Mon entourage sait que je suis de retour, ça m’a donné beaucoup de confiance. J’ai beaucoup donné mercredi, c’est vrai, j’aurais voulu m’épargner un peu mais la course a été très agitée et dangereuse par moments et nous avons donc décidé de mettre en marche plus tôt. Je n’aurais pas voulu être impliqué dans une des nombreuses chutes. »