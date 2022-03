Les nouveaux rythmes scolaires sont définitivement validés, voici ce qui change

Il s’agit de l’une des réformes les plus impactantes de cette législature. Dans les cartons depuis 30 ans, la révision des rythmes scolaires annuels a été approuvée définitivement par le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le nouveau calendrier scolaire rentrera en vigueur dès la rentrée 2022. Pour la première fois, les petits francophones feront leur rentrée des classes non pas le 1er septembre, mais le 29 août. Les congés de Toussaint et de Carnaval passeront d’une à deux semaines. Les vacances d’été seront, par conséquent, rabotées à sept semaines.

La révision du calendrier vise une meilleure adaptation aux rythmes chrono-biologiques des enfants. Avec une alternance de 7 semaines de cours et 2 semaines de congé, les politiques entendent améliorer les capacités d’apprentissages des élèves et lutter contre les inégalités socio-économiques. « Lors d’une de nos nombreuses réunions, un représentant d’une fédération de pouvoir organisateur avait déclaré, étude à l’appui, que chaque semaine d’éloignement de l’école constituait un facteur de perte d’apprentissage et d’aggravation des inégalités. Lorsque le système scolaire rompt neuf semaines avec un enfant, il le prive de ses camarades, de son institutrice et, trop souvent, des habitudes de lecture et des apprentissages qui le font grandir. L’organisation de l’année scolaire a un impact concret sur la qualité des apprentissages », insiste Caroline Désir (PS), la ministre de l’Education à l’initiative de la réforme.