Tadej Pogacar, 10e pour sa première sur les pavés: «J’ai appris beaucoup en vue du Tour des Flandres»

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s’est classé 10e mercredi d’À travers la Flandre. Le coureur slovène participait pour la première fois à la course flandrienne où il a dit avoir appris beaucoup de choses en vue du Tour des Flandres qu’il découvrira dimanche.

« Il y a eu une chute et je me suis retrouvé à l’arrière, c’est comme ça que j’ai raté l’échappée décisive ; j’aurais dû me porter plus à l’avant, avoir un meilleur placement », a indiqué Tadej Pogacar. « J’ai essayé de revenir mais les coureurs du groupe de tête roulaient trop vite et il était impossible de boucher le trou. Nous avons ensuite essayé, encore et encore, de revenir sur la tête de course, en vain. Mais je dois dire que je suis globalement satisfait de ma course. J’ai appris beaucoup de choses dans cette course en vue du Tour des Flandres de dimanche. J’ai surtout compris, avec toutes ces attaques, que la finale serait chaotique, ce qui a été le cas. Je pense que ce sera la même chose dimanche au Tour des Flandres, si pas pire. Je ne sais pas si je peux me porter candidat à la victoire dimanche : je n’étais pas à l’avant ce mercredi, donc je ne peux pas dire si je pourrai y être dimanche. »