L’inflation s’envole: un problème incontournable et compliqué à gérer

L’inflation s’envole. Et, avec elle, les craintes pour le pouvoir d’achat des travailleurs… et pour la compétitivité des entreprises. Une quadrature du cercle qui semble, pour l’instant, tout aussi incontournable qu’impossible à gérer.

Du jamais vu, ou presque. Il faut remonter à mars 1983, soit près de 40 ans dans le temps, pour retrouver une inflation comparable à celle que nous connaissons aujourd’hui. A savoir une hausse globale des prix de 8,31 % en mars, principalement liée à la flambée des prix des carburants, y compris le gaz naturel et le mazout de chauffage, mais aussi induite par la hausse des prix des fruits ou des voitures, entre autres.

Et ce, sur fond bien évidemment d’une succession de crises inédites : la crise sanitaire, qui a notamment déstructuré les flux de production au point d’entraver la reprise économique et de générer de fortes hausses de prix ; et la guerre en Ukraine, qui déstabilise les marchés de l’énergie, des matières premières et des produits alimentaires, notamment.