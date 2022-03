Neige, pluie, conditions glissantes: l’IRM émet une alerte jaune sur la quasi-totalité du territoire

Dans l’ouest, le temps deviendra rapidement sec avec de larges éclaircies mais des averses seront possibles plus tard. Il s’agira principalement d’averses de pluie mais un peu de neige fondante ou de grésil ne sont pas exclus, selon l’IRM qui a émis une alerte jaune pour conditions glissantes sur l’ensemble du territoire excepté le littoral. Les maxima seront compris entre 2ºC en Hautes Fagnes et 7ºC dans l’ouest.

Jeudi, une zone de précipitations, avec de la pluie et de la neige fondante, transitera du nord-ouest vers le sud-est du pays. De la neige sera possible sur les sommets de l’Ardenne.

Durant la matinée de vendredi, la nébulosité sera très abondante avec, en plaine, des précipitations de pluie ou de neige fondante, voire de neige sous les plus fortes averses. En Ardenne, il s’agira de neige fondante ou de neige et une accumulation sera possible. Ce sera également le cas temporairement en plaine. Dans l’après-midi, un temps plus sec avec quelques éclaircies sera possible à partir du nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront autour de -2ºC en Hautes Fagnes, autour de 0 ou 1ºC dans le centre et de 4 ou 5ºC en région côtière.