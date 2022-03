Coronavirus: l’OMS envisage un nouveau variant plus virulent en 2022

L’OMS a publié une version revisitée de son plan stratégique de lutte contre la pandémie et a exposé trois possibilités selon lesquelles le coronavirus pourrait se développer cette année.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a exposé trois possibilités selon lesquelles le coronavirus pourrait se développer cette année, a indiqué l’organisation mercredi à Genève. L’une d’elles serait un variant beaucoup plus virulent, selon l’OMS.

L’OMS a publié mercredi une version revisitée de son plan stratégique de lutte contre la pandémie.

« Sur la base de ce que nous savons désormais, le scénario le plus probable est que le virus va continuer à évoluer, mais que la sévérité de la maladie qu’il provoque va s’amenuiser au fur et à mesure que l’immunité augmente grâce à la vaccination et aux infections », a expliqué le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse.

Des pics d’infections pourraient refaire leur apparition, ce qui nécessiterait des rappels de vaccination notamment pour les personnes vulnérables.

« Dans le meilleur des cas, nous verrions des variants moins sévères émerger ».

Mais « dans le pire scénario, un virus plus virulent et hautement transmissible pourrait émerger », explique le Dr Tedros.