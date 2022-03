Bruce Willis, le chauve le plus hard de l’écran, met fin à sa carrière

On vous dit Bruce Willis, vous voyez quoi ? Un type fort au crâne chauve, plus ou moins rasé, au regard bleu métallique, aux traits fatigués, au visage ravagé d’une cicatrice ou l’autre, la bouteille à la main, le cynisme affirmé, capable de poursuivre les méchants jusqu’en enfer et de placer une mandale au plus mielleux des escrocs. C’est l’image de l’acteur américain en flic new-yorkais désabusé dans Piège de cristal ou Die Hard si vous préférez, le film de John McTiernan de 1988, où il affronte le classieux mais affreux Alain Rickman. En un film, il est devenu une icône du ciné d’action.