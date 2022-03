Un accent belge à la nouvelle vie de Rossi

En 2009, quand il crée l’écurie WRT avec la complicité de l’ingénieur René Verbist (parti depuis lors) et de l’homme d’affaires Yves Weerts, l’ancien pilote Vincent Vosse (50 ans) imprime d’emblée la philosophie avec laquelle il entend mener sa reconversion : « Créer une équipe familiale, mais professionnelle », insiste-t-il. Le fondement d’une véritable success-story longue d’une douzaine d’années étroitement liées à la marque Audi, et dont l’équipe installée à Baudour va faire briller les anneaux aux quatre coins de la planète, dans les plus grandes épreuves d’endurance et toutes les compétitions de Grand Tourisme (GT). L’an dernier, la formation hennuyère hausse encore son niveau en enlevant dès sa première saison en Mondial d’Endurance (proto LMP2) le titre et la victoire aux 24 Heures du Mans !