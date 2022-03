Zorgane sur l’équipe d’Algérie:«Cette élimination était cruelle»

C’est depuis Charleroi qu’Adem Zorgane a vécu la désillusion de la non-qualification de l’Algérie pour le prochain Mondial. « C’était cruel. On ne s’attendait pas à ça. On pensait vraiment qu’on irait au Mondial », expliquait le milieu carolo. « On a une belle génération, avec certains plus âgés qui loupent leur dernière possibilité de joueur une Coupe du monde. Tout le monde est vraiment très déçu. Je le suis aussi, que ce soit pour le coach ou tous les joueurs qui ont joué ces deux matches. »