Les acteurs de la chaîne agro-alimentaire lancent un appel urgent aux autorités

"La résilience de la chaîne agro-alimentaire est mise à rude épreuve. Si la situation perdure, voire s'aggrave, il se peut que cela soit fatal à très court terme à certains maillons de la chaîne sans une intervention en amont des pouvoirs publics", s'inquiètent ainsi, dans une déclaration commune, la Fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia), Agrofront (ABS, Boerenbond et Fédération wallonne de l'Agriculture), la Belgian Feed Association (BFA), l'association belge des marques (BABM), la fédération du commerce et des services Comeos ainsi que l'Union des classes moyennes (UCM) et la fédération patronale flamande Unizo.

Les signataires constatent une explosion des coûts de production dans la chaîne agro-alimentaire depuis mi-2020. L'invasion russe en Ukraine et, en particulier, les craintes de sanctions et de ruptures d'approvisionnement ont également fait grimper les prix de l'énergie et des matières premières dans l'Union européenne.