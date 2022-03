C’est le retour de l’économie, stupid!

It’s the economy, stupid. » Cette phrase a été prononcée en 1992 par James Carville, le conseiller du candidat à la présidence américaine Bill Clinton. A l’époque, Clinton concentre toute sa campagne sur l’économie, alors que son adversaire George Bush s’enorgueillit de son bilan de politique étrangère. Les Etats-Unis s’enfoncent à l’époque dans une lourde récession, avec un taux de chômage de 7 %. Bush sera battu car perçu comme tout à fait étranger aux besoins réels des Américains ordinaires.

« L’économie, stupid ? » Nous y revoilà, trente ans plus tard, et de façon spectaculaire suite à deux chocs extérieurs majeurs – la pandémie puis la guerre – qui pourraient allumer une bombe sociale et politique, si on ne trouve pas les moyens d’encadrer les évolutions abruptes que nous connaissons aujourd’hui, tout en les rendant supportables. Délicate équation !