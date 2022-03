Apple et Meta auraient transmis des données clients à des pirates informatiques

Contrairement à une demande d'information normale, une ordonnance d'urgence ne nécessite pas de document signé par un juge. Snap, la société derrière Snapchat, a également reçu une fausse demande de la part des mêmes pirates. On ne sait pas si la société a fourni des données en réponse. On ignore également combien de fois les entreprises ont fourni des données en réponse à de telles fausses demandes.

Des chercheurs en cybersécurité soupçonnent que plusieurs des pirates sont mineurs et se trouvent au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'un des mineurs serait également le cerveau du groupe de pirates informatiques Lapsus$, qui a notamment piraté Microsoft, Samsung et Nvidia, confient les sources citées par Bloomberg.