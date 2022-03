Météo: neige, pluie et alerte jaune sur la quasi-totalité du territoire

Après des airs de printemps, le mois de mars se termine sur une note fraîche et humide, et même quelques flocons sur les hauteurs. Le mercure oscillera timidement entre 2ºC en Hautes Fagnes et 7ºC dans l’ouest du pays, prévoit jeudi l’Institut royal météorologique (IRM).

Le ciel se couvrira de nuages dès les premières heures de ce jeudi et se fendra de faibles pluies ci et là, voire de neige (fondante) localement. Quelques éclaircies donneront le change en soirée mais celle-ci sera à nouveau marquée par des averses hivernales. Le vent sera généralement modéré, mais plutôt fort à la Côte.

Une perturbation active depuis la mer du Nord orchestrera des chutes de neige durant la nuit pour accueillir l’aube avec une accumulation de neige de deux à cinq centimètres, ou un peu plus localement. Le thermomètre se lovera entre -2ºC et 0ºC dans l’intérieur des terres, et jusqu’à +2ºC au littoral. Le vent, d’abord faible, se renforcera et partira en rafales de 50 à 70 km/h.